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Аршавин: «Будь Родригао здоров, переход Эраковича мог не состояться»

26 Июля 2023 • 14:43 Комментировать
Ростов
...
Зенит
29.07 20:00

Заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о переходе в петербургский клуб сербского защитника Страхиньи Эраковича.

Напомним, официально о переходе Эраковича в «Зенит» было объявлено 23 июля. Контракт 22-летнего футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитан до лета 2027 года. Также предусмотрена опция продления ещё на сезон.

По словам Аршавина, «Зенит» проявлял интерес к Эраковичу ещё в прошлом году. При этом специалист отметил, что трансфер серба мог не состояться, если бы защитник «сине-бело-голубых» Родригао не получил травму.

«Эракович значился в наших шорт‑листах. Совпало и то, что не восстановился после травмы Родригао. Будь он здоров, трансфер серба мог не состояться», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Родригао восстановится ближе к концу сентября.

Свой ближайший матч «Зенит» проведёт 29 июля против «Ростова». Начало — в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин Родригао Страхинья Эракович
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