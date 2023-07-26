Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил трансформацию «Оренбурга».

«Если Ярошик не будет ничего ломать, то в команде ничего не изменится. На сегодняшний день «Оренбург» - это команда с осязаемой физиономией. Это мы и увидели в последних играх. Команда играет в тот же футбол с той же идеей, хорошо контролирует мяч и быстро переходит из обороны в атаку, быстро меняет направление атаки. В клубе собралась группа стилистически подходящих друг другу классных футболистов», - сказал Игнатьев.

В стартовом туре Российской премьер-лиги «Оренбург» потерпел гостевое поражение от московского «Спартака» со счетом 2:3.