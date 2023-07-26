Марио Фернандес рассказал, как относится к ЦСКА после перехода в «Зенит»

Новичок петербургского «Зенита» Марио Фернандес рассказал, как относится к своему бывшему клубу – московскому ЦСКА.

«Я всегда буду уважать ЦСКА. После 10 лет в команде у меня осталось там много друзей. От давления на «ВЭБ Арене» никуда не деться. Но я готов справиться с этим», - рассказал Фернандес в интервью пресс-службе петербургского клуба.

Напомним, что Фернандес защищал цвета ЦСКА с 2012 по 2022 год, а затем принял решение о приостановке карьеры. Ряды «Зенита» латераль пополнил в текущее трансферное окно. Марио заключил трудовой договор до конца сезона с возможностью пролонгации на один год.