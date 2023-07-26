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Руководство «Локомотива» проведёт встречу с Сёминым

26 Июля 2023 • 14:25 Комментировать

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных анонсировал встречу с экс-рулевым команды Юрием Сёминым.

«Лично Сёминым не встречались. Он уезжал, сейчас вернулся. Время бежит быстро, уже июль, идет чемпионат. Летом мы встретимся, найдем тему для разговора», - передает слова руководителя издание «Спорт-Экспресс».

Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России. Он также шесть раз приводил команду к победе в Кубке России.

В настоящий момент пост главного тренера «Локо» занимает Михаил Галактионов. В первом туре Премьер-лиги «железнодорожники» сыграли вничью с казанским «Рубином» (2:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Юрий Нагорных
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