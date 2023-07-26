Малком прошёл медосмотр в «Аль-Хиляле»

Нападающий сборной Бразилии и петербургского «Зенита» Малком успешно прошел медицинский осмотр в саудовском «Аль-Хиляле». Об этом рапортуют журналисты издания Footmercato. Официально о трансфере будет объявлено в самое ближайшее время.

«Зенит» заработает на продаже Малкома 60 миллионов евро. Трудовое соглашение нападающего с «Аль-Хилялем» будет рассчитано до середины 2026 года.

Бразилец выступал за «Зенит» с 2019 года. «Сине-бело-голубые» купили южноамериканца у каталонской «Барселоны» за 40 миллионов. В прошлом сезоне чемпионата России Малком стал лучшим бомбардиром, отметившись 23 голами в 27 поединках.