Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малком прошёл медосмотр в «Аль-Хиляле»

26 Июля 2023 • 14:16 Комментировать

Нападающий сборной Бразилии и петербургского «Зенита» Малком успешно прошел медицинский осмотр в саудовском «Аль-Хиляле». Об этом рапортуют журналисты издания Footmercato. Официально о трансфере будет объявлено в самое ближайшее время.

«Зенит» заработает на продаже Малкома 60 миллионов евро. Трудовое соглашение нападающего с «Аль-Хилялем» будет рассчитано до середины 2026 года.

Бразилец выступал за «Зенит» с 2019 года. «Сине-бело-голубые» купили южноамериканца у каталонской «Барселоны» за 40 миллионов. В прошлом сезоне чемпионата России Малком стал лучшим бомбардиром, отметившись 23 голами в 27 поединках.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Аль-Хиляль трансферы футбола - лето 2023 Малком Филипе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июля
16:12 · Кубок России
Федотов рассказал, как будет играть ЦСКА против «Оренбурга»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Я на 100% уверен, что «Зенит» будет покупать иностранных футболистов»
16:07 · Россия. Премьер-лига
Чернышов — об игре «Динамо»: «Показанное в матче с «Краснодаром» вызывает тревогу»
16:06 · Кубок России
Ярошик: «Конечно, будет тяжело, потому что температура здесь очень высокая»
15:59 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» рассказал о перспективах Шатова
15:53 · Кубок России
«Оренбург» - ЦСКА: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 0:0
15:52 · Кубок России
​В «Оренбурге» исключили возможность переноса матча с ЦСКА
15:39 · Россия. Премьер-лига
​Дивеева прооперировали
15:38 · Кубок России
Алдонин: «ЦСКА необходимо стабилизировать игру в обороне»
15:35 · Кубок России
​Врач ЦСКА рассказал о кадровых проблемах в команде
15:26 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов: «Тюкавин расстроен тем, что полузащитники практически не снабжают его мячами»
15:17 · Кубок России
Акинфеев не попал в состав ЦСКА на матч с «Оренбургом»
15:12 · Кубок России
​«Оренбургу» и ЦСКА придётся играть при +35 градусов видео
15:10 · Россия. Премьер-лига
Переход Санчеса в «Спартак» сорвался
15:04 · Россия. Премьер-лига
Вера высказался насчёт слухов о трансфере в «Локомотив»
Все новости
Рекомендуем