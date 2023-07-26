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Защитник «Спартака» Чернов: «Надо в клубе хорошо играть, а потом уже о сборной России поговорим»

26 Июля 2023 • 14:11 Комментировать
Краснодар
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Спартак Москва
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27.07 20:00

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о своих целях на нынешний сезон.

27-летний футболист заявил, что намерен появляться на поле как можно чаще. Чернов считает, что успешные выступления за клуб помогут ему попасть в национальную сборную России.

«Появляться на поле как можно больше и делать так, чтобы «Спартак» побеждал. Для начала надо в клубе хорошо играть, а потом уже ближе к делу о сборной России поговорим», — цитирует Чернова Metaratings.

В минувшем сезоне Чернов провёл за «Спартак» 33 матча, в которых отметился одним забитым голом.

Свой ближайший матч «красно-белые» проведут завтра, 27 июля, против «Краснодара» в Кубке России. Начало — в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная России Никита Чернов
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КРАСНОДАР СПАРТАК МОСКВА
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