Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колыванов — о неудачном старте «Динамо»: «Ну проиграли, ничего страшного»

26 Июля 2023 • 13:56 Комментировать
Крылья Советов
...
Динамо Москва
29.07 15:00

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал старт «бело-голубых» в текущем розыгрыше чемпионата России, а также в Кубке страны.  

Напомним, в первом туре РПЛ динамовцы уступили на своём поле «Краснодару» (1:3), а в Кубке проиграли «Пари НН» (1:1, 3:4 — пен).

Специалист считает, что ничего страшного в этих неудачах нет. По мнению Колыванова, добиться положительного результата «бело-голубым» помешали эмоции.

«Ну проиграли, ничего страшного. В предсезонке хорошо поработал, как начались официальные матчи команда стала проигрывать. Может эмоции какие-то, на Кубок с «Пари НН» они неплохо играли», — приводит слова Колыванова Vprognoze.ru.

Свой следующий матч «Динамо» проведёт 29 июля против «Крыльев Советов». Начало — в 15:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Игорь Колыванов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ДИНАМО МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июля
16:12 · Кубок России
Федотов рассказал, как будет играть ЦСКА против «Оренбурга»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Я на 100% уверен, что «Зенит» будет покупать иностранных футболистов»
16:07 · Россия. Премьер-лига
Чернышов — об игре «Динамо»: «Показанное в матче с «Краснодаром» вызывает тревогу»
16:06 · Кубок России
Ярошик: «Конечно, будет тяжело, потому что температура здесь очень высокая»
15:59 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» рассказал о перспективах Шатова
15:53 · Кубок России
«Оренбург» - ЦСКА: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 0:0
15:52 · Кубок России
​В «Оренбурге» исключили возможность переноса матча с ЦСКА
15:39 · Россия. Премьер-лига
​Дивеева прооперировали
15:38 · Кубок России
Алдонин: «ЦСКА необходимо стабилизировать игру в обороне»
15:35 · Кубок России
​Врач ЦСКА рассказал о кадровых проблемах в команде
15:26 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов: «Тюкавин расстроен тем, что полузащитники практически не снабжают его мячами»
15:17 · Кубок России
Акинфеев не попал в состав ЦСКА на матч с «Оренбургом»
15:12 · Кубок России
​«Оренбургу» и ЦСКА придётся играть при +35 градусов видео
15:10 · Россия. Премьер-лига
Переход Санчеса в «Спартак» сорвался
15:04 · Россия. Премьер-лига
Вера высказался насчёт слухов о трансфере в «Локомотив»
Все новости
Рекомендуем