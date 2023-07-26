Колыванов — о неудачном старте «Динамо»: «Ну проиграли, ничего страшного»

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал старт «бело-голубых» в текущем розыгрыше чемпионата России, а также в Кубке страны.

Напомним, в первом туре РПЛ динамовцы уступили на своём поле «Краснодару» (1:3), а в Кубке проиграли «Пари НН» (1:1, 3:4 — пен).

Специалист считает, что ничего страшного в этих неудачах нет. По мнению Колыванова, добиться положительного результата «бело-голубым» помешали эмоции.

«Ну проиграли, ничего страшного. В предсезонке хорошо поработал, как начались официальные матчи команда стала проигрывать. Может эмоции какие-то, на Кубок с «Пари НН» они неплохо играли», — приводит слова Колыванова Vprognoze.ru.

Свой следующий матч «Динамо» проведёт 29 июля против «Крыльев Советов». Начало — в 15:00 по московскому времени.