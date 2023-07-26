«Вердер» отреагировал на новость об интересе к Тикнизяну

Бременский «Вердер» не стал комментировать новость об интересе к защитнику сборной Армении и московского «Локомотива» Наиру Тикнизяну.

«Наш клуб не комментирует слухи и домыслы и не будет делать это и в данном случае», - передает слова представителей немецкого клуба издание «Чемпионат».

Ранее в прессе появилась информация, что «Вердер» готов заплатить за 24-летнего футболиста 2,5 миллиона евро.

За «Локомотив» Тикнизян выступает с 2021 года, он был куплен у ЦСКА за пять миллионов евро. Срок трудового соглашения между защитником и «железнодорожниками» рассчитан до конца июня 2026 года.