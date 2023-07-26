Игрок сборной России Захарян заинтересовал ещё два европейских клуба

Воспитанник московского «Динамо» Арсен Захарян пользуется спросом на летнем трансферном рынке. Помимо римского «Лацио», интерес к 20-летнему россиянину проявляют еще два европейских клуба.

Согласно сведениям журналистов «Спорт-Экспресса», заполучить Захаряна в свои ряды хотят французский «Страсбург» и генуэзский «Дженоа».

Захарян связан контрактными обязательствами с «Динамо» до лета следующего года. В общей сложности полузащитник провел за московскую команду 86 поединков, в которых забил 17 мячей и сделал 24 голевые передачи. Трансферная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

В «Лацио» высказались о трансфере Захаряна