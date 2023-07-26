21-летний нападающий столичного ЦСКА Владислав Яковлев отправился в аренду. Форварда подписали подмосковные «Химки», об этом рапортует пресс-служба «армейского» клуба.

Трудовой договор Владислава с «Химками» рассчитан до завершения следующего сезона. В нем прописана опция выкупа.

Яковлев является воспитанником академии ЦСКА. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2026 года.

Во второй половине сезона-2022/2023 нападающий выступал в аренде за «Пари НН». Игрок принял участие в 15 поединках, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.