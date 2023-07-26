Булыкин: «Тикнизяну по силам заиграть в Европе»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об игре защитника «железнодорожников» Наира Тикнизяна.

По мнению эксперта, 24-летний Тикнизян приносит много пользы своей команде. Булыкин также отметил, что в будущем армянский футболист способен заиграть в Европе.

«Забивает, отдаёт передачи, очень много остроты исходит от него. Мне нравится, что он не боится рисковать, всегда нацелен на атаку.

Его трансфер в Европу? Ему по силам заиграть там. У него все качества для этого точно есть», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Напомним, Тикнизян перешёл в «Локомотив» летом 2021 года из ЦСКА. В составе «железнодорожников» защитник успел провести 61 матч, забить семь голов и отдать семь результативных передач.

Свой ближайший матч «Локомотив» проведёт 30 июля против «Факела». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.