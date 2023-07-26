Грозненский «Ахмат» принял решение по нападающему команды Мохамеду Конате. Как стало известно сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру», руководство клуба готово расстаться с игроком.

«Ахмат» планирует продать Мохамеда за четыре миллиона евро. У грозненцев есть несколько предложений от российских клубов.

Конате защищает цвета «Ахмата» с июля 2021 года. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до середины 2024 года. Transfermarkt оценивает африканца в два миллиона евро.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги Мохамед принял участие в 24 поединках, в которых отметился 11 забитыми мячами и одной голевой передачей.