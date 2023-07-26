Дзюба назвал условие, при котором возобновит общение с журналистами

Центральный нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба назвал условие, при соблюдении которого он снова начнет общение с журналистами.

«Что сделать, чтобы я опять начал общаться с прессой? Придумать нормальные вопросы», - приводятся слова форварда на страницах «Чемпионата».

Дзюба перешел в «Локомотив» зимой на правах свободного агента. 34-летний нападающий принял участие в 11 поединках Российской премьер-лиги, записав на свой счет восемь забитых мячей и пять голевых передач. Трудовое соглашение форварда со столичным клубом рассчитано до конца сезона-2023/2024.