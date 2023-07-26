Дзюба попал в список неприкасаемых игроков «Локомотива»

Московский «Локомотив» не продаст этим летом трех ведущих футболистов команды. Об этом рассказал председатель правления «железнодорожников» Юрий Нагорных.

«Есть футболисты «Локомотива», предложения по которым летом не будем рассматривать. В этом списке есть Пиняев, Дзюба и Баринов», - цитирует Нагорных ТАСС.

Напомним, что Дзюба и Пиняев пополнили ряды «Локомотива» в зимнее трансферное окно. Баринов, в свою очередь, является воспитанником академии московского клуба. За «железнодорожников» хавбек выступает с 2015 года.

Следующий матч «Локо» проведет на выезде против «Факела» 30 июля.