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Игнатьев: «Тикнизяну нет смысла ехать в Европу из «Локомотива»

26 Июля 2023 • 12:27 Комментировать

Экс-тренер столичного «Локомотива» Борис Игнатьев дал комментарий касательно возможного трансфера защитника «железнодорожников» Наира Тикнизяна в Европу.

«Не думаю, что есть смысл ехать в Европу, чтобы просто проводить там время. Сейчас Тикнизян играет за топ-клуб России, который ставит большие задачи. Какой смысл туда ехать?» - передает слова специалистаLegalbet.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Тикнизяна в 2,5 миллиона евро. Срок трудового соглашения защитника с «железнодорожниками» рассчитан до середины 2026 года.

В текущем сезоне 24-летний игрок провёл за «Локо» два поединка и забил два гола во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Наир Тикнизян
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