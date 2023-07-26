Геркус оценил трансфер Малкома за 60 млн евро

Известный футбольный функционер Илья Геркус, ранее занимавший пост президента «Локомотива» и «Торпедо», дал оценку трансферу нападающего Малкома из петербургского «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль».

«Сделка - топ! Считайте, что он перешел свободным, а сейчас его продали за 20 млн. Это топ! Три самые большие сделки в истории российского футбола у «Зенита», - передает слова Геркуса издание «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что с продажи Малкома петербургский клуб выручит 60 миллионов евро. Питерцы купили бразильца у «Барселоны» за 40 миллионов.

В минувшем сезоне форвард с 23 голами стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги.