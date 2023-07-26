Сёмин: «Захаряну по силам играть в основном составе «Лацио»

Экс-наставник московского «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин поделился мнением насчет возможного трансфера полузащитника Арсена Захаряна в римский «Лацио».

«Переход в «Лацио» может стать важным шагом в карьере Арсена. Захаряну по силам играть в основном составе «Лацио», стиль игры клуба подходит Арсену», - передает слова специалиста издание «РБ Спорт».

Захарян связан контрактными обязательствами с «Динамо» до середины следующего года. Трансферная стоимость 20-летнего воспитанника «бело-голубых» составляет 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне РПЛ Захарян сыграл 27 матчей, записав на свой счет четыре забитых мяча и семь голевых передач.