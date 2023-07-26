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Петржела: «Трансфер Санчеса может быть полезен «Спартаку»

26 Июля 2023 • 11:45 Комментировать

Экс-рулевой петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением касательно потенциального трансфера защитника лондонского «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в московский «Спартак».

«Я не знаю, какая ситуация у «Спартака» с защитниками. Как мне кажется - нехорошая, так как «Оренбург» забил два. Трансфер Санчеса может быть полезен», - передает слова специалиста издание «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что АПЛ препятствует переходу Санчеса в «Спартак». В связи с этим сделка может сорваться.

27-летний колумбиец выступает за лондонцев с августа 2017 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Тоттенхэм Давинсон Санчес
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