Мансилья: «Хочу стать лучшим бомбардиром РПЛ»

Аргентинский форвард «Оренбурга» Брайан Мансилья поведал о своих целях в новом розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Ставлю перед собой цель стать лучшим бомбардиром в этом сезоне. Мне бы хотелось оказаться не только среди лучших бомбардиров, но и ассистентов», - передает слова южноамериканского футболиста издание «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги 26-летний полузащитник провел 22 поединка за «Оренбург», записав на свой счет четыре забитых мяча (два – с пенальти) и пять результативных передач. Трудовое соглашение Мансильи рассчитано до середины 2026 года.