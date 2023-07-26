В «Локомотиве» высказались о трансфере Пиняева

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался касательно будущего полузащитника команды Сергея Пиняева.

«Пиняев - наш игрок. Некорректно сегодня вести разговоры о шорт-листах. Если у кого-то есть предложение, то по всем футбольным правилам клуб должен выйти на клуб», - передает слова руководителя издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 18-летний игрок перебрался в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно. В составе «железнодорожников» Пиняев провел 12 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Контракт Сергея с «Локо» рассчитан до конца 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в семь миллионов евро.