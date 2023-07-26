Почему надо радоваться переходу Захаряна в «Лацио»

Арсен Захарян близок к переходу из московского «Динамо» в римский «Лацио». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, почему этому стоит радоваться.

Российской игрок в Лиге чемпионов

«Лацио» – это прекрасный вариант для продолжения карьеры. По итогам прошлого сезона римляне пробились в Лигу чемпионов, таким образом Захарян близок к тому, чтобы дебютировать в главном еврокубке. Очевидно, это главный клубный турнир Европы, и играть в нём мечтают все. В прошлом сезоне россияне не принимали участия в Лиге чемпионов, и был риск, что в этом мы вновь будем сторонними зрителями. Теперь же Захарян, если перейдёт в «Лацио», сможет представлять нашу страну в турнире.

Наличие россиянина в Лиге чемпионов – это небольшое, но всё же напоминание, что российский футбол существует. Если же Захарян там сможет себя проявить, то это будет наглядный символ, что про нас забывать нельзя.

«Лацио» – хороший выбор для продолжения карьеры

Римский клуб для Захаряна хорош не только тем, что выступает в Лиге чемпионов. «Лацио» возглавляет Маурицио Сарри, один из самых интересных тренеров современности. Итальянец ставит умный футбол, и тренировки под его руководством точно принесут Захаряну пользу. Можно вспомнить, как Миранчук лестно отзывался о работе под руководством Джан Пьеро Гасперини. Теперь Захарян в любом случае прибавит.

При этом у Захаряна есть возможность пробиться в состав. Когда год назад был интерес к полузащитнику со стороны «Челси», многие отмечали, что это может быть переход на скамейку. Пробиться в состав лондонцев было бы крайне тяжело. Что касается «Лацио», то там нет звёзд первой величины, нет игроков, которые на несколько голов выше Захаряна. Понятное дело, что место в составе россиянину не гарантировано, но воспитаннику «Динамо» по силам будет конкурировать.

В отличие от того же Миранчука Захарян готов перебраться в Серию А в довольно юном возрасте. В 20 лет у него вся карьера впереди. На него вряд ли будет давить груз ответственности, как на Миранчука, который переходил в «Аталанту» по сути в статусе звезды после удачного выступления в Лиге чемпионов. В Бергамо считали, что экс-футболист «Локомотива» через сезон-два станет звездой. У Захаряна же время есть.

Перспектива для сборной России

Сейчас бессмысленно говорить о том, что переход Захаряна в Серию А поможет сборной России. Пока национальная команда отлучена от больших турниров, опыт легионеров за рубежом не играет большой роли. Однако Захарян молод, и мы все надеемся, что уж в течение его карьеры сборная будет допущена к участию в больших турнирах. Захарян же должен набраться опыта, а потом его реализовать.

Ранее в прессе появлялась информация, что Захарян может получить паспорт Армении и чуть ли не сменить футбольное гражданство. Однако по нынешним правилам ФИФА это не представляется возможным. Захарян провёл четыре официальных поединка за нашу национальную команду, и по нынешним правилам выступать за другую не сможет. Кто-то может сказать, что ФИФА может правила изменить. Наверное, может. Однако если рассуждать в подобном ключе, то от потери Захаряна не поможет и выступление в Премьер-лиге.

Но ведь Премьер-лига потеряет яркого исполнителя

Как всегда, появляется аргумент, что нельзя радоваться уходу из Премьер-лиги яркого исполнителя. К нам и так не едут хорошие легионеры, так и сильный россиянин собирается уехать. Отчасти это правда. Потеря Захаряна, конечно, сделает наш чемпионат чуть менее ярким.

С другой стороны, по ходу прошлого сезона было видно, что полузащитник был расстроен сорвавшейся сделкой с «Челси». Захарян на вопросы по этой теме отвечал с грустью, ему явно хотелось попробовать силы на более высоком уровне. Если «Динамо» вновь не отпустит Захаряна, это может только сильнее ударить по его моральному состоянию. К тому же через год у полузащитника в любом случае истекает контракт, и он сможет уйти бесплатно. Если же желание попробовать силы за границей есть, то удержать Захаряна всё равно не получится.

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Кроме того, это ведь сигнал для других российских звёздочек. Если Захарян без международных матчей сумеет перебраться в клуб из Серии А, выступающий в Лиге чемпионов, значит, есть шанс и у других. Это лишняя мотивация для Сергея Пиняева, Руслана Литвинова, Александра Коваленко играть лучше. Они поймут, что за игроками следят, что всё возможно. Кроме того, это шанс для тех молодых да ранних, о которых мы не слышали ещё. Они тоже видят, что прогресс не остаётся незамеченным. Премьер-лига потеряет Захаряна, но зато получит целую плеяду мотивированных ребят, которые будут работать ещё усерднее. Да и для легионеров это знак – Россию можно рассматривать как трамплин даже в Серию А.

Роман Андреев