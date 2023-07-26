Изидор открестился от перехода в «Спартак» и «Зенит»

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор ответил на вопрос о возможном переходе в другой клуб Российской премьер-лиги.

«Могу ли я перейти в «Спартак», ЦСКА или «Зенит»? Нет. В России для меня только одна команда - «Локомотив», - передает слова легионера издание Sport24.

Французский форвард выступает за «железнодорожников» с зимы прошлого года. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Изидор провел 20 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной голевой передачей.

Срок трудового соглашения между нападающим и москвичами рассчитан до середины 2026 года.