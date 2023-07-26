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Булыкин: «Локомотив» может бороться за пятёрку в РПЛ» эксклюзив

26 Июля 2023 • 10:10 Комментировать

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «красно-зелёных» в матче Кубка России с «Уралом».

- Тикнизян забил очередной гол. Вас не смущают его частые подключения в атаку?

- Он много подключается и забивает, в этом нет ничего страшного и странного. Я бы отметил Изидора, который вышел в стартовом составе и снова забил. «Локо» всегда был кубковой командой. Может быть, в этом сезоне клуб снова удачно выступит в турнире. В целом игра была неплохой, «Урал» тоже сильный кубковый боец. Изидор сам отдал и забил - это радует и говорит, что в команде есть длинная скамейка.

- Изидор действительно стал себя лучше проявлять, а Дзюба, как мне показалось, немного потяжелел.

- Не знаю, я не заметил. Головой мячи принимал, их скидывал. Он мог забить в одном из эпизодов, но у него на сегодняшний день основная задача - это цепляться за мячи, а второстепенная - забивать голы. Всегда сложно что-то делать, выходя на замену. Посмотрим, как он будет проявлять себя по ходу сезона.

- У вас нет ощущения, что в целом команда стала играть менее раскрепощённо и больше оглядываться на свои ворота?

- По двум играм точно не стоит судить. «Локомотив» меняется, но я вижу, что команда может бороться за пятёрку. Посмотрим, как все адаптируются к новым реалиям и в полной мере раскачаются.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Булыкин
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