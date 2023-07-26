Давинсон Санчес не перейдёт в «Спартак» - названа причина

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Давинсон Санчес не перейдет в московский «Спартак», об этом рапортует издание The Guardian.

Согласно данным источника, сделка не состоится из-за позиции АПЛ. Английская лига всячески препятствует своим клубам вести дела с представителями России. В связи с этим Давинсон решил отказаться от варианта со «Спартаком» и будет вести переговоры с другими клубами.

Колумбиец защищает цвета лондонского коллектива с 2017 года. В минувшем сезоне 27-летний игрок принял участие в 24 матчах за «шпор», не отметившись голевыми действиями.

Трудовой договор Санчеса рассчитан до лета 2024 года. Его трансферный ценник – 15 миллионов евро.