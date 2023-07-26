Центрфорвард московского «Спартака» Шамар Николсон прибыл в столицу России. Об этом сообщил руководитель пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов.

«В Москву вернулся Шамар Николсон. Сегодня у него запланировано медицинское обследование», - рассказал Зеленов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что Николсон пополнил ряды «красно-белых» зимой 2022 года. В минувшем сезоне ямайский форвард провел 27 поединков за «народную команду», записав на свой счет четыре забитых мяча и две голевые передачи.

Трудовой договор игрока рассчитан до середины 2026 года. Его трансферный ценник составляет 4,5 миллиона евро.