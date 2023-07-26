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Медина не поможет «Спартаку» в матче с «Краснодаром» эксклюзив

26 Июля 2023 • 09:19 Комментировать

Полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина не поможет своей команде в поединке группового этапа Кубка России против «Краснодара». Об этом рассказал пресс-атташе «быков» Дмитрий Зеленов.

«Хесус Медина продолжает восстанавливаться, в Краснодар с командой он не полетит», - рассказал представитель «красно-белых» в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА в текущее трансферное окно. Парагваец заключил трудовое соглашение на три сезона.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги Хесус сыграл за «армейцев» 25 поединков, в которых отметился восемью голами и семью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Дмитрий Зеленов Хесус Медина
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