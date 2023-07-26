Чернышов оценил трансфер Малкома в Саудовскую Аравию

Экс-тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением о трансфере бразильского нападающего «Зенита» Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Сумма сделки оценивается в 60 миллионов евро.

«Малком выполнил всё, что от него требовалось, плюс сейчас принёс деньги в казну клуба. Со стороны «Зенита» было бы глупо не отпустить футболиста за такие деньги», - передает слова специалиста издание «Чемпионат».

Малком был куплен «Зенитом» у каталонской «Барселоны» в августе 2019 года. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата России бразилец провел 27 поединков и записал на свой счет 23 забитых мяча.