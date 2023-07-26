Клаудиньо ответил, готов ли уйти из «Зенита»

Хавбек петербургского «Зенита» Клаудиньо ответил на вопрос о возможном трансфере в бразильский «Фламенго».

«Фламенго»? Я готов выступать за этот клуб, но стороны должны сначала уладить все детали сделки. Не стану добиваться трансфера любой ценой, поскольку очень уважительно отношусь к «Зениту». Меня здесь всегда поддерживали. Я намерен и дальше выполнять условия контракта», - цитирует полузащитника журналист Вене Касагранде в своих соцсетях.

Клаудиньо пополнил ряды петербургского коллектива в августе 2021 года. Срок трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2027 года.