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Клаудиньо ответил, готов ли уйти из «Зенита»

26 Июля 2023 • 08:58 Комментировать

Хавбек петербургского «Зенита» Клаудиньо ответил на вопрос о возможном трансфере в бразильский «Фламенго».

«Фламенго»? Я готов выступать за этот клуб, но стороны должны сначала уладить все детали сделки. Не стану добиваться трансфера любой ценой, поскольку очень уважительно отношусь к «Зениту». Меня здесь всегда поддерживали. Я намерен и дальше выполнять условия контракта», - цитирует полузащитника журналист Вене Касагранде в своих соцсетях.

Клаудиньо пополнил ряды петербургского коллектива в августе 2021 года. Срок трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фламенго Клаудиньо
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