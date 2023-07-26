На игрока «Зенита» Барриоса появился покупатель

Хавбек петербургского «Зенита» Вильмар Барриос может покинуть чемпионат России и продолжить карьеру в Мексике. В услугах 29-летнего колумбийского игрока заинтересована «Пачука». Клуб уже сделал южноамериканцу официальное предложение, об этом сообщил инсайдер Вене Касагранде.

Впрочем, этот трансфер выглядит маловероятным в связи с возможным уходом из петербургского клуба бразильцев Вендела и Клаудиньо. На днях команду покинул нападающий Малком, перебравшийся в саудовский «Аль-Хиляль».

Вильмар играет за «Зенит» с февраля 2019 года. Хавбек провел 152 поединка, записав на свой счет три гола и четыре результативных паса.