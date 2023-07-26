Семак оценил трансфер Эраковича в «Зенит»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о подписании сербского защитника Страхиньи Эраковича. «Сине-бело-голубые» перехватили футболиста у московского «Спартака».

«Мы наблюдали за Эраковичем в течение двух лет. Не сомневаюсь, что он нам поможет, его уровень нам известен. Это игрок быстрый и цепкий, такие защитники важны для нас», - передает слова специалиста пресс-служба «сине-бело-голубых».

Петербургский клуб заключил со Страхиньей долгосрочный трудовой договор по схеме «4+1». До переезда в Санкт-Петербург Эракович защищал цвета белградской «Црвены Звезды». В 2022 году защитник отметился дебютом за сборную Сербии.