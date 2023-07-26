Известны детали контракта Захаряна с «Лацио»

Хавбек сборной России и московского «Динамо» Арсен Захарян в ближайшем будущем может пополнить ряды римского «Лацио».

Как сообщил инсайдер Николо Скира, стороны договорились о подписании контракта до 2028 года. Заработная плата полузащитника в итальянском клубе составит 1,8 миллиона евро за сезон.

Ранее появилась информация, что «Лацио» заплатит за переход Захаряна десять миллионов евро плюс четыре миллиона в качестве бонусов.

В прошлом сезоне 20-летний полузащитник провел 27 матчей в Премьер-лиге, записав на свой счет четыре забитых мяча и семь голевых передач. Его контракт истекает летом 2024 года.