Сампаоли уговаривает игрока «Зенита» перейти в свой клуб

Наставник бразильского клуба «Фламенго» Хорхе Сампаоли лично заинтересован в подписании полузащитника Вендела, правами на которого владеет петербургский «Зенит».

По сообщениям в социальных сетях инсайдера Вене Касагранде, специалист связался с игроком по телефону и попытался уговорить его присоединиться к своей команде. Кроме того, Сампаоли уже попросил руководство клуба оформить переход Вендела в текущее трансферное окно.

Трудовое соглашение бразильца с «сине-бело-голубыми» рассчитано до середины 2027 года. В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги Вендел провел 25 матчей, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и три голевые передачи.