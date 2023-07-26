«Зенит» нашёл замену Венделу

22-летний полузащитник Родриго Нестор, выступающий в чемпионате Бразилии за «Сан-Паулу», может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге. Как сообщил инсайдер Андре Плихал посредством своих соцсетей, в услугах игрока заинтересован петербургский «Зенит».

Руководство «сине-бело-голубых» рассматривает Нестора в качестве альтернативы Венделу. Ранее сообщалось, что полузащитник может покинуть петербургский коллектив и перебраться во «Фламенго».

Нестор является воспитанником академии «Сан-Паулу». Он принял участие в 162 поединках во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами и 22 голевыми передачами.