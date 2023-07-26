Россия собирается в Азию, но планирует играть с Африкой

Изоляция на международной арене заставляет менять планы и устоявшиеся традиции. Более года сборная Россия остается вне крупных турниров. И в этом плане Российский футбольный союз ищет всевозможные варианты проведения контрольных встреч. Ещё свежи в памяти варианты возможного участия в турнире с азиатскими сборными в середине июня. Не состоялся уже наметившийся на 15 июня поединок со сборной Камеруна. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о возможных ближайших соперниках национальной сборной России.

Саммит нам поможет

В ближайший четверг, 27 июля, в Санкт-Петербурге пройдет саммит «Россия – Африка», в рамках которого представители Российского футбольного союза проведут переговоры с представителями сразу нескольких африканских стран на предмет возможности проведения в ближайшее время контрольных игр национальных сборных. Вероятные соперники: Сенегал, Египет, Нигерия, Мали и Конго. Переговоры с представителями этих стран ожидаются на саммите 27-28 июля.

Камерун уже отказался

Именно со сборной Камеруна чаще всего встречалась сборная Россия как в товарищеских, так и в официальных поединках чемпионатов мира. Именно Камерун значился в планах РФС на проведение контрольного матча. Уже была назначена дата и место проведения – Большая спортивная арена спорткомплекса «Лужники». По окончании чемпионата страны сборная должна была собраться и провести контрольный матч. Первый за три месяца. До этого, напомню, коллектив под руководством Валерия Карпина собирался в марте, когда сначала в Тегеране ушёл от поражения в поединке с участником последнего чемпионата мира в Катаре Ираном, сыграв вничью 1:1, а спустя три дня – 26 марта – в Санкт-Петербурге уверенно, благодаря установленному Пиняевым рекорду как самого юного автора забитого мяча в форме национальной сборной, переиграл Ирак со счётом 2:0. И вот в июне по вине «братского» Камеруна сбор сборной накрылся медным тазом. Пока ближайший контрольный матч у сборной намечен на 12 сентября с Катаром.

Африка вместо Азии

Накануне нового года чуть было не состоялось анонсированное ранее вступление России в Азиатскую конфедерацию. Сиюминутная возможность участия в официальных турнирах манила, но в последний момент здравый смысл взял верх.

Безусловно, лучше играть, чем сидеть и ждать непонятно чего. Но здесь важно не упустить самое главное – Лига чемпионов в Европе несоизмерима и имеет более высокий статус по сравнению с аналогичным азиатским трофеем.

Россия – Африка. Как было раньше

Вспоминаем последние матчи национальной сборной России с африканскими странами.

Дата Соперник Статус 26.06.2014 Алжир 1:1 (Слимани, 60 – Кокорин, 6). Групповой турнир чемпионата мира в Бразилии 06.06.2014 Марокко 2:0 (В. Березуцкий, 29. Жирков, 58). Товарищеский матч в Москве 15.08.2012 Кот-д’Ивуар 1:1 (Дзагоев, 55 – Градель, 77) Товарищеский матч в Москве 07.06.2011 Камерун 0:0 Товарищеский матч в Зальцбурге 05.06.20002 Тунис 2:0 (Титов, 59. Карпин, 64, с пенальти) Групповой турнир чемпионата мира в Японии 28.06.1994 Камерун 6:1 (Милла, 47– Саленко, 16, 41, 45, с пенальти, 73, 75. Радченко, 82). Групповой турнир чемпионата мира в США

Пока африканским странам мы не проигрывали.

Константин Лицин