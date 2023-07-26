Рекордные трансферы чемпионата России: Малком обновил рекорд

Один из лучших (если не лучший) игроков питерского «Зенита» Малком следует тренду этого лета и переходит в Саудовскую Аравию. «Аль-Хиляль» выкупил россиянина с бразильскими корнями за 60 млн евро. Новыми одноклубниками Малкома станут КалидуКулибали, Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич… Но для РПЛ этот трансфер интересен тем, что переход Малкома в Саудовскую Аравию стал самой дорогой сделкой чемпионата России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает о рекордных трансферах клубов РПЛ.

Саудовская Аравия ставит рекорды

Этим летом клубы Про-лиги Саудовской Аравии ставят трансферные рекорды. Не осталась в стороне и РПЛ. Малком появился в «Зените» летом 2019 года и за четыре года провёл 109 матчей, в которых забил 42 гола в составе питерского клуба. Четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка и четырёхкратный победитель Суперкубка выиграл в России всё, что можно. Даже успел получить паспорт. Малкома приобретали на берега Невы за 40 млн евро. Выгодная продажа за 60 млн евро, увеличение заработной платы игрока в четыре раза – очевидно, что от этого трансфера выигрывают все.

«Зенит» –рекордсмен

Крупная сумма трансфера на выход – не новшество для «Зенита». Первые три места в виртуальной таблице самых дорогих проданных игроков принадлежат девятикратному чемпиону России. До перехода Малкома список самых дорогих продаж возглавлял Халк. Отпраздновавший совсем недавно своё 37-летие экс-игрок «Зенита» переходил по схожему с Малкомом сценарию. Китай намеревался выстроить мощную лигу, пытаясь купить лучших игроков. 56 млн евро в 2016 году выглядели достаточно серьёзной суммой. Правда, и сам Халк отрабатывал свою цену. В каждой из команд он забивал примерно 0,5 гола за игру, что отчётливо видно в Шанхай СИПГ (50 голов, 100 сыгранных матчей). Куда интереснее был трансфер Леандро Паредеса. Купленный за 23 млн евро у «Ромы», будущий чемпион мира не впечатлил в «Зените», где за 61 матч забил 10 голов и выполнил 15 голевых передач. Его продажа в «ПСЖ» за 40 млн евро выглядела успешной сделкой для питерского клуба. Сегодня будущее Паредеса, который вернулся из аренды «Ювентуса» в «ПСЖ», выглядит достаточно туманно.

Кроме того, «Зениту» принадлежит рекорд самого дорогого внутреннего трансфера, только здесь игрок пришёл в клуб. Речь о Данни, который отработал вложенные в него средства и стал настоящей легендой питерского клуба, в котором провёл 10 лет.

ЦСКА на коне, «Анжи» продавал игрока в «Челси»

В составе «Анжи» Виллиан сыграл 17 матчей во всех турнирах. Вероятно, полузащитник сборной Бразилии принял бы участие и в большем количестве матчей, но последовали смена вектора развития махачкалинского клуба и продолжение карьеры в «Челси». Этот трансфер принёс «Анжи» почти 36 млн евро.

Замыкают семёрку сильнейших два трансфера на выход из ЦСКА. Удерживать в составе собственных воспитанников в клубе армейцев не принято. Они обычно сами остаются. Но Александр Головин столь ярко проявил себя, что позволил ЦСКА заработать 30 млн евро. Никола Влашич стал не только одной из самых дорогих продаж армейцев, но и самой дорогой покупкой. За почти 16 млн евро хорват был приобретен в 2019 году у «Эвертона».

Обойдёт ли кто-то Малкома?

Перебить сегодня сумму в 60 млн евро могут лишь другие клубы Саудовской Аравии. Но вот только за кого? Среди самых дорогих игроков РПЛ Вендел, Клаудиньо, Дуглас Сантос и Вилмар Барриос. Их трансферная стоимость колеблется от 18 до 24 млн евро. Отметим, что и трансферная стоимость Малкома, согласно данным портала transfermarkt, равняется 30 млн евро. Если условный «Аль-Наср» решит удвоить сумму, то у «Зенита» получится снова неплохо заработать. Но трансферы представленных игроков совсем маловероятны за такую стоимость. Порядка 15 млн евро может получить «Динамо» за трансфер Арсена Захаряна в «Лацио». Ровно в четыре раза меньше, чем переход Малкома. Да и рано ещё Захаряну за такие суммы быть проданным.

Трансферная стоимость Матвея Сафонова оценивается в 16 млн евро, но в последнее время 24-летний голкипер не блещет собственной игрой, и разговоры о его продаже из «Краснодара» утихли.

Чуть больше 10 млн евро с бонусами могут получить «быки» за переход в «Аякс» другого своего игрока. Вполне вероятно, что уже этим летом увидим Эдуарда Сперцяна в чемпионате Нидерландов.

Таким образом, продажа кого-то ещё из игроков чемпионата России дороже, чем за 60 млн евро, выглядит практически нереальной. В Европе за наших игроков даже половину этой суммы платить не готовы, а на Востоке ждут только звёзд.

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Самые дорогие продажи российских клубов представлены в таблице.

Игрок Откуда Куда Сумма трансфера, млн евро Год Малком «Зенит» «Аль-Хиляль» 60 2023 Халк «Зенит» Шанхай СИПГ 56 2016 Леандро Паредес «Зенит» ПСЖ 40 2019 Виллиан «Анжи» «Челси» 36 2013 Данни «Динамо» «Зенит» 30 2008 Александр Головин ЦСКА «Монако» 30 2018 Никола Влашич ЦСКА «Вест Хэм» 30 2021

Константин Лицин