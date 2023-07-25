Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Станислав Черчесов может стать тренером «Аль-Ахли».

«Я рад, если у Станислава есть такое предложение. «Ференцварош» играл при нем хорошо. Его приглашают в очень хорошую команду. В добрый путь! Не надо ничего бояться и стесняться. Если, действительно, приглашают, то надо идти.

Российский чемпионат, возможно, не интересен Черчесову. У нас футбол такой противный, ей-богу. Не хочется его смотреть. Так что если есть шанс из Саудовской Аравии, то надо браться за него. Если бы я его увидел, то сказал бы: «Станислав, в добрый путь! Все правильно делаешь. Что без дела-то сидеть?» Ждать у моря погоды не стоит. Переходить в какой-то клуб наш, который будет заваливаться, это ему не надо. А позже у него будут и тут хорошие предложения, я уверен. Черчесов - очень сильный и грамотный тренер», - сказал Пономарёв.