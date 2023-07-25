Сенников: «Думаю, Тикнизян пока останется в «Локомотиве»

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников полагает, что игрок обороны «железнодорожников» Наир Тикнизян уже готов к тому, чтобы перебраться в клуб топового европейского чемпионата.

«Наверное, сейчас самое время уезжать, тем более у «Локомотива» на его позиции есть Самошников, Сильянов. Но я думаю, что он останется пока в команде», - цитирует Сенникова Metaratings.

Экс-игрок добавил, что видит армянского защитника в клубах Серии А, а также чемпионатов Испании, Германии и Франции.