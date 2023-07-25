Галактионов заявил, что «Локомотив» не будет препятствовать отъезду игроков в Европу

Главный тренер столичного «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, что не будет препятствовать отъезду игроков его клуба в европейские чемпионаты, если в клуб будут поступать конкретные предложения.

«Есть просто интерес, а есть предметные разговоры. К предложениям мы открыты: сойдутся все факторы, игрок захочет уехать в Европу - можно будет рассмотреть и предложения», - рассказал Галактионов «Матч ТВ».

Напомним, во вторник вечером «Локомотив» одержал волевую победу над «Уралом» в рамках первого тура группового этапа Кубка России – 2:1.