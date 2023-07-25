Алаев высказался о посещаемости в начале сезона

Александр Алаев, президент РПЛ, поделился своим мнением о посещаемости стадионов в начале сезона. Он отметил, что видит положительную динамику возвращения болельщиков на трибуны.

Минцифры перед первым туром сообщили, что все клубы РПЛ продали 40 тысяч абонементов, и Алаев отметил, что, хотя это число не является идеальным, он стремится к большему. Президент выразил желание, чтобы абонементов было значительно больше.

Он также подчеркнул, что важно, чтобы все клубы стали привлекать больше зрителей и создавать атмосферу аншлага на матчах РПЛ.

«Отдельные матчи собирают хорошую аудиторию», – сказал Алаев «Матч ТВ».