Наумов назвал центр обороны слабейшей зоной «Локомотива»

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мыслями о волевой победе «железнодорожников» над екатеринбургским «Уралом». Матч, напомним, состоялся во вторник вечером и завершился со счётом 2:1.

«Весёленький матч получился, интересный для зрителей. Сам с удовольствием посмотрел всю игру: очень много моментов было. Но с обеих сторон были абсолютные провалы», - делится Наумов для Rusfootball.

Эксперт пояснил, что у «Локомотива» очень заметны провалы в центре обороны и играть дальше с такой защитой команде будет очень тяжко.

Следующий официальный матч «Локо» проведёт 30 июля. В этот день команда Михаила Галактионова сыграет на выезде против «Факела» в Воронеже в рамках второго тура РПЛ.