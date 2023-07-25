Сарвели: «Мы где-то недорабатываем и пропускаем первыми»

Форвард московского «Локомотива» Владислав Сарвели поделился комментарием после победы его команды над екатеринбургским «Уралом». Она, напомним, оказалась волевой – «Локо» перевернул игру и обыграл оппонентов со счётом 2:1.

«Вторую игру пропускаем в начале, а потом приходится переворачивать ход матча. У нас были хорошие отрезки, но, видимо, где‑то недорабатываем и поэтому пропускаем», - делится Сарвели с «Матч ТВ».

Напомним, следующий официальный матч «железнодорожники» Москвы проведут против воронежского «Факела» в рамках Российской премьер-лиги. Его дата - 30 июля, игра пройдёт для москвичей на выезде в Воронеже.

В минувшие выходные «красно-зелёные» сыграли в боевую ничью с казанским «Рубином» в рамках первого тура РПЛ - 2:2.