Марио Фернандес дебютировал за «Зенит»

Опытный бразильский и российский защитник Марио Фернандес дебютировал за питерский «Зенит». Это случилось в матче первого тура группового этапа Кубка России, в рамках которого питерцы принимают дома грозненский «Ахмат».

Фернандес вышел на газон «Газпром Арены» на 63-й минуте игры, сменив в составе своего соотечественника – полузащитника Ду Кейроса.

Напомним, прямо сейчас «Зенит» обыгрывает грозненский клуб с минимальным преимуществом - 1:0. Единственный гол под занавес первого тайма забил Густаво Мантуан. Текстовую трансляцию матча проводит портал LiveResult.ru.