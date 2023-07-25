Булыкин считает, что Черчесов вернётся в РПЛ зимой

Российский футбольный эксперт, бывший форвард Дмитрий Булыкин прогнозирует, что Станислав Черчесов вернётся тренировать в РПЛ грядущей зимой.

«Я думаю, сейчас он возьмёт отдых до зимы, а в это время некоторые клубы не выполнят задачу на сезон, будут сыпаться. Тут как раз его опыт мастерство пригодятся, а также результат, который он всегда приносит», - рассуждает Булыкин для «Газеты.Ру».

Напомним, во вторник слухи связывали Черчесова с саудовским клубом «Аль-Ахли». Позже тренер сам прокомментировал эту информацию.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош» - его тренер покинул на прошлой неделе после разгромного поражения в квалификации ЛЧ от «Клаксвика» с Фарерских островов (0:3).