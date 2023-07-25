Дьяков оценил старт «Динамо» под руководством Лички

Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков высказался о старте сезона в исполнении «бело-голубых» под руководством Марцела Лички. Напомним, что «Динамо» проиграло два стартовых матча – в РПЛ уступило дома «Краснодару» (1:3), а на выезде на групповом этапе Кубка России – в серии пенальти проиграло «Пари НН» после ничьей (1:1) в основное время.

«Никаких «звоночков» нет, сейчас идёт процесс построения команды, тем более, в матче Кубка команда играла вторым составом. Был в воротах молодой вратарь и ничего страшного в этом поражении нет», - рассуждает Дьяков для Vprognoze.ru.

Следующий официальный матч «Динамо» проведёт 29 июля – в этот субботний день в рамках РПЛ команда Лички сыграет с «Крыльями Советов» на выезде.