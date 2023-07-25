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Гранат не сомневается, что Черчесов будет востребован как в России, так и заграницей

25 Июля 2023 • 21:25 Комментировать

Бывший игрок сборной России Владимир Гранат полагает, что Станислав Черчесов после увольнения из «Ференцвароша» продолжит быть востребованным как в России, так и за рубежом.

«Если у него будет достойный вариант на родине, можно и в Россию вернуться. Но я уверен, Станислав Саламович будет везде востребован, заграницей в том числе. Если у него сейчас сразу же будет достойный вариант, почему бы не продолжить работу?», - рассуждает Гранат для Metaratings.

Напомним, ранее сообщалось, что Черчесовым заинтересовался клуб из Саудовской Аравии – «Аль-Ахли». Позже сам тренер прокомментировал эту информацию.

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов Владимир Гранат
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