Казанский не верит, что «Ростов» сможет повторить прошлогодний успех

Известный российский комментатор Денис Казанский полагает, что «Ростов» не сможет повторить прошлогодний успех в новом сезоне и навязать борьбу конкурентам за места на вершине турнирной таблицы РПЛ.

«Сейчас «Локомотив» другой, у Федотова второй год в ЦСКА, посмотрим, как выступит «Динамо» при Личке. У «Ростова» в такой компании вряд ли получится стать сюрпризом как в прошлом сезоне, однако хуже от этого команда не станет», - цитирует Казанского Metaratings.

Напомним, что сезон-2022/23 «Ростов» завершил на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России, однако большую часть сезона команда Валерия Карпина стабильно шла в тройке лидеров.