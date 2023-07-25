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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Казанский не верит, что «Ростов» сможет повторить прошлогодний успех

25 Июля 2023 • 21:18 Комментировать
Ростов
...
Зенит
29.07 20:00

Известный российский комментатор Денис Казанский полагает, что «Ростов» не сможет повторить прошлогодний успех в новом сезоне и навязать борьбу конкурентам за места на вершине турнирной таблицы РПЛ.

«Сейчас «Локомотив» другой, у Федотова второй год в ЦСКА, посмотрим, как выступит «Динамо» при Личке. У «Ростова» в такой компании вряд ли получится стать сюрпризом как в прошлом сезоне, однако хуже от этого команда не станет», - цитирует Казанского Metaratings.

Напомним, что сезон-2022/23 «Ростов» завершил на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России, однако большую часть сезона команда Валерия Карпина стабильно шла в тройке лидеров.
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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Денис Казанский
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