Бородюк прокомментировал назначение Бальбуэны капитаном «Динамо»

Бывший тренер «Торпедо» высказался о назначении капитаном Фабиана Бальбуэны в «Динамо».

Бородюк отметил, что команды, такие как «Динамо» и ЦСКА, не произвели сильного впечатления в своих стартовых матчах, потерпев поражение. Он подчеркнул, что для этих клубов важно набирать очки с самого начала сезона.

Особое внимание было уделено недавнему назначению Фабиана Бальбуэны капитаном «Динамо», что вызвало некоторые вопросы и обсуждения среди игроков команды. Бородюк призвал футболистов сосредоточиться на игре и вернуть внимание к футбольным аспектам.

«Надеюсь, что у них всё наладится», – сказал Бородюк изданию «Чемпионат».