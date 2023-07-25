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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бородюк прокомментировал назначение Бальбуэны капитаном «Динамо»

25 Июля 2023 • 21:01 Комментировать

Бывший тренер «Торпедо» высказался о назначении капитаном Фабиана Бальбуэны в «Динамо».

Бородюк отметил, что команды, такие как «Динамо» и ЦСКА, не произвели сильного впечатления в своих стартовых матчах, потерпев поражение. Он подчеркнул, что для этих клубов важно набирать очки с самого начала сезона.

Особое внимание было уделено недавнему назначению Фабиана Бальбуэны капитаном «Динамо», что вызвало некоторые вопросы и обсуждения среди игроков команды. Бородюк призвал футболистов сосредоточиться на игре и вернуть внимание к футбольным аспектам.

«Надеюсь, что у них всё наладится», – сказал Бородюк изданию «Чемпионат». 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Бородюк Фабиан Бальбуэна
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