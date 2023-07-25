Московский ЦСКА может пополниться 26-летним бразильским игроком обороны Лукасом Ловатом, сообщает в соцсетях журналист Фабио Алейшо.

По его информации, также футболистом интересуется грозненский «Ахмат». Но важно, что руководство «армейцев» уже вступило с братиславским «Слованом» в переговоры о трансфере футболиста, у которого с клубом остаётся год по контракту.

Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 900 тыс. евро. За свой нынешний клуб оборонец выступает на протяжении трёх последних лет.

Начал европейский этап взрослой карьеры воспитанник «Аваи» в 2019 году, когда перебрался в другой словацкий клуб – «Спартак» из Трнавы.