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ЦСКА может пополнить бразильский защитник из чемпионата Словакии слухи

25 Июля 2023 • 20:51 Комментировать
Ахмат
...
ЦСКА Москва
30.07 20:00

Московский ЦСКА может пополниться 26-летним бразильским игроком обороны Лукасом Ловатом, сообщает в соцсетях журналист Фабио Алейшо.

По его информации, также футболистом интересуется грозненский «Ахмат». Но важно, что руководство «армейцев» уже вступило с братиславским «Слованом» в переговоры о трансфере футболиста, у которого с клубом остаётся год по контракту.

Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 900 тыс. евро. За свой нынешний клуб оборонец выступает на протяжении трёх последних лет.

Начал европейский этап взрослой карьеры воспитанник «Аваи» в 2019 году, когда перебрался в другой словацкий клуб – «Спартак» из Трнавы.

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ЦСКА Москва Слован Братислава трансферы футбола - лето 2023 Лукас Ловат
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АХМАТ ЦСКА МОСКВА
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