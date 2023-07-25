Алаев рассказал об увеличении средств, распределённых между клубами РПЛ

Александр Алаев, президент РПЛ, поделился информацией о значительном росте средств, распределенных между клубами в прошлом сезоне чемпионата России.

Он также упомянул, что в июне лига представила стратегию развития до 2027 года, которая стала публичным документом после предоставления его клубам.

Одной из целей, заложенных в документе, является сделать РПЛ к 2027 году коммерчески успешной лигой. Приводя пример успешности, Алаев отметил, что в последнем сезоне среди клубов РПЛ было распределено более 9 миллиардов рублей, что значительно превышает предыдущие показатели.

«Превышение более чем в 2,5 раза», – сказал Алаев «Матч ТВ».