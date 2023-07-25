Агент Сулейманова: «У нас с «Краснодаром» общая позиция – уход игрока из клуба»

Алан Агузаров, агент молодого форварда Магомеда-Шапи Сулейманова уверен, что его клиент покинет «Краснодар». Такая же позиция по поводу нападающего и у руководства «быков».

«Думаю, точка невозврата уже пройдена и оставаться в клубе — значит, обременять и себя, и «Краснодар» на не самый благоприятный исход. Поэтому у нас взаимная позиция с клубом по этому вопросу», - цитирует Агузарова Sport24.

Напомним, что последние годы Сулейманов выступает в арендах. Позапрошлый сезон он провёл в турецком «Гиресунспоре», а минувший – в израильском «Хапоэле» из города Беэр-Шева.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 2,5 млн евро. У него остаётся ещё один год контракта с «Краснодаром».